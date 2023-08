VERONA-ROMA: le formazioni ufficiali. Tornano Pellegrini e Dybala: in mediana Paredes e Cristante con il capitano

Dopo il 2-2 con la Salernitana all’esordio in campionato, la Roma è attesa dalla trasferta in casa del Verona nella seconda giornata di Serie A: alle 20.45 al Bentegodi i giallorossi di José Mourinho, squalificato, affronteranno la formazione di Marco Baroni. Il portoghese ritrova Pellegrini e Dybala, assenti per squalifica al debutto, e li schiera entrambi dall’inizio. Confermato il terzetto difensivo con Mancini, Smalling e Llorente, in mezzo al campo Pellegrini e Paredes al fianco di Cristante, a destra spazio ancora a Kristensen mentre sulla corsia sinistra Zalewski l’ha spuntata su Spinazzola. Davanti la Joya supporta Belotti, reduce dalla doppietta contro la Salernitana all’Olimpico.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

VERONA: Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Terracciano, Hongla, Duda, Doig; Folorunsho; Ngonge, Djuric

All.: Baroni.

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Zalewski; Dybala, Belotti

All.: Mourinho (squalificato, in panchina Foti).

Arbitro: Doveri. Assistenti: Bresmes – Garzelli. IV uomo: Zufferli. VAR: Nasca. AVAR: Paganessi.