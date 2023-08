Verona-Roma: colpo allo sterno per Zalewski

Al Bentegodi la Roma affronta il Verona nella seconda giornata di campionato: al termine della prima frazione di gioco i gialloblù sono in vantaggio per 2-0 grazie alle reti di Duda e Ngonge (Aouar, subentrato accorcia al 56′). Ad inizio ripresa, intorno al 49′, Zalewskisubisce una brutta botta in testa dopo uno scontro di gioco con un avversario. L’esterno polacco riceve le cure mediche in campo, tra la preoccupazione dei compagni, ed è costretto a lasciare il campo, al suo posto spazio a Karsdorp.

Secondo gli aggiornamenti del giornalista dell’emittente televisiva Angelo Mangiante, Zalewski ha subito un brutto colpo allo stomaco oltre ad aver sbattuto anche la testa.

Fonte: Sky Sport