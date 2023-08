Trigoria, Renato Sanches esce in anticipo dall’allenamento per un problema fisico: da valutare per Verona

Non arrivano aggiornamenti positivi in casa Roma, dopo l’allenamento mattutino in vista della trasferta di Verona di sabato sera. Secondo l’edizione online del quotidiano infatti il portoghese Renato Sanches sarebbe uscito a metà dell’allenamento per un un problema fisico, probabilmente muscolare. Lo staff medico controllerà le sue condizioni per valutare se potrà essere a disposizione per la prossima partita, con la speranza che si tratti di un problema di poco conto.

Fonte: Corrieredellosport.it

VAI ALLA NEWS ORIGINALE