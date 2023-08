Non ha potuto vivere la prima stagionale dalla panchina per via della squalifica José Mourinho, con Rapetti e Bruno Conti a sostituire il portoghese. Lo staff dello Special One ha comunque voluto dimostrare vicinanza alla squadra dopo il 2-2 contro la Salernitana. Al termine della partita, infatti, i collaboratori del tecnico sono entrati nello spogliatoio per stare vicino ai giocatori e si sono complimentati con Andrea Belotti per l’ottima prestazione fornita e i due gol realizzati.

Fonte: Dazn