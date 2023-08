ROMA-SALERNITANA: la formazione UFFICIALE. Spinazzola a sinistra, Kristensen e Aouar titolari

L’attesa è finita. Parte oggi il campionato della Roma, che all’Olimpico ospita la Salernitanadi Paulo Sousa. Scelte obbligate, soprattutto in attacco, per José Mourinho, che non sarà in panchina poiché squalificato come Dybala e Pellegrini. Tra i pali c’è Rui Patricio, linea a 3 formata da Mancini, Smalling e Llorente. Titolare sulla destra il nuovo rinforzo Kristensen, dall’altra parte Spinazzola. In mezzo al campo il trio formato da Bove, Cristante e Aouar, mentre davanti spazio alla coppia Belotti-El Shaarawy.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

ROMA: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Kristensen, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; Belotti, El Shaarawy.

All.: Mourinho (in panchina Rapetti-Conti).

SALERNITANA: Ochoa; Gyomber, Fazio, Bradaric; Sambia, M. Coulibaly, L. Coulibaly, Mazzocchi; Candreva, Kastanos; Dia.

All.: Paulo Sousa.

Arbitro: Feliciani. Assistenti: Costanzo – Passeri. Quarto Uomo: Sozza. VAR: Guida. AVAR: Meraviglia.