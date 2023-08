PARTIZANI-ROMA 1-2: vittoria nell’ultimo test della pre-season, in gol El Shaarawy e Belotti (VIDEO)

La Roma torna a Tirana, dove l’anno scorso ha sollevato la Conference League. In attesa di ricevere buone nuove dal calciomercato, i giallorossi si apprestano a giocare l’ultima amichevole pre-campionato contro il Partizani Tirana all’Arena Kombetare, alle 20.00, prima dell’esordio in Serie A in programma tra una settimana contro la Salernitana. Assenti Dybala e Matic – verso il Rennes per 3 milioni di euro -, José Mourinho si affida alla coppia d’attacco composta da Belotti ed El Shaarawy.

IL TABELLINO

PARTIZANI: Hoxha (38′ Qirko), Burati, Preka, Buxhelaj (63′ Murataj, 83′ Cara), Hadroj (46′ Celaj), Bilali (66′ Bircaj, 82′ Zekolli), Gueye (46” Ibrahimi, 63′ Taipi), Keko, Kote, Grezda (63′ Sota), Bintsouka (67′ Mehmeti).

All.: Zekic.

ROMA: Rui Patricio (46′ Svilar); Mancini, Smalling (46′ Celik), Llorente (46′ Ndicka); Kristensen (46′ Karsdorp), Aouar, Pagano, Bove (46′ Cristante), Spinazzola (46′ Zalewski); Belotti (66′ Solbakken), El Shaarawy (46′ Pellegrini).

A disp.: Boer.

All.: Mourinho.

Arbitro: Juxhin Xhaja. Assistenti: Nertil Bregasi – Orlando Kuka. IV uomo: Redi Avdo.

Reti: 12′ El Shaarawy, 26′ Belotti, 85′ rig. Cara.

Note: ammonito Grezda. Recupero: 1′ pt, 4′ st.

https://x.com/officialasroma/status/1690460648617259008?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A