FARENSE-ROMA 2-4: vittoria nell’ultimo test in Portogallo, due autoreti degli avversari. Autogol di Kristensen

In scena l’ultimo test del ritiro in Portogallo della Roma prima del rientro della squadra nella Capitale: questa sera, alle 20.45 italiane, i giallorossi affrontano il Farense, club della massima serie portoghese, all’Estadio Sao Luis di Faro. Dopo il pari col Braga e la vittoria con l’Estrela Amadora, ad attendere la formazione di Mourinho c’è questa sera il Farense e domenica 6 agosto il Tolosa in Francia.

IL TABELLINO

FARENSE: Velho, Delgado, Artur Jorge, Muscat, Talocha, Seruca, Isidoro, Vitor Gonçalves, Cristian Ponde, Balde, Bruno Duarte.

A disp.: Luis Felipe, Carvalho, Hamidou, Rafael Barbosa, Talys, Oliveira, Pastor, Falcão, Gonçalo Silva, Belloumi, Marco Matias, Maxuel.

All.: Mota.

ROMA: Rui Patricio (46′ Svilar, 91′ Boer); Mancini, Smalling (62′ Llorente), Ibanez (62′ Ndicka); Celik (46′ Kristensen), Bove (46′ Aouar), Cristante (67′ Karsdorp), Pellegrini, Spinazzola (62′ Zalewski); El Shaarawy (46′ Dybala), Belotti (62′ Pagano).

All.: Mourinho.

Reti: 3′ aut. Artur Jorge, 33′ Belotti, 42′ Pellegrini, 67′ aut. Kristensen, 90′ aut. Gonçalo Silva, 93′ Maxuel.

Note: spettatori 2mila.