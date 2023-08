Calciomercato Roma: offerti Kean e Jovic come alternative a Duvan Zapata e Lukaku

In attesa di capire come potrebbe evolversi la trattativa per Duvan Zapata e la suggestione Romelu Lukaku, arrivano novità per quanto riguarda i loro possibili sostituti. Secondo il sito di calciomercato infatti ci sarebbero altri due nomi: uno è Moise Kean della Juventus, coi bianconeri che vorrebbero cederlo per arrivare a Morata. Su di lui ci sarebbe il Fulham ma la possibilità Roma potrebbe convincere il giocatore a rivedere la scelta. L’altro invece è Luka Jovic della Fiorentina, con l’agente Ramadani che lo starebbe offrendo a diversi club tra cui proprio la Roma.

