Calciomercato Roma: Lukaku arriva domani alle 17 a Ciampino con l’aereo pilotato da Dan Friedkin

Potrebbe essere oggi il giorno utile per portare Romelu Lukaku in giallorosso. Da ormai tre giorni Tiago Pinto e Ryan Friedkin sono a Londra per chiudere la trattativa. Ieri sono stati raggiunti anche dal presidente Dan Friedkin.Tutti gli aggiornamenti:

LIVE

23:10 – Gianluca Di Marzio fornisce ulteriori aggiornamenti durante la trasmissione “Calciomercato – L’Originale“: la Roma non sborserà 5 milioni di euro più 2 di bonus per il prestito secco, ma 7 milioni come parte fissa.

Fonte: Sky Sport

Come riferito dall’emittente televisiva, il calciatore non è a Londra ma a Bruxelles. L’aereo di Dan Friedkin partirà domani da Londra, andrà in Belgio per prelevare Lukaku e successivamente atterrerà a Roma alle 17.

20:43 – Lukaku alla Roma, è fatta! Il centravanti belga arriverà domani alle 17 a Ciampino con il volo privato guidato da Dan Friedkin, poi sosterrà le visite mediche e firmerà il suo nuovo contratto. A riportarlo Gianluca Di Marzio.