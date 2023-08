Calciomercato Roma, dalla Francia: Matic ha informato la dirigenza di voler essere ceduto al Rennes. Scelta per motivi personali

In casa Roma scoppia anche la vicenda Nemanja Matic e di una sua possibile partenza da Roma in direzione Rennes. La situazione si è sviluppata negli ultimi giorni e ora ci sarebbe anche la risposta sui motivi che stanno spingendo il serbo a chiedere la cessione immediata.

Secondo il giornalista Pino Cerboni, non c’è da parte di Matic nessuna lite né richiesta di aumento ma il centrocampista è “costretto” a lasciare Roma su imposizione di un familiare per motivi personali. E il serbo ne è dispiaciuto.

Al momento però non sono arrivate offerte concrete da parte del Rennes e la Roma non può farlo partire a zero, specie perché dovrebbe pagare anche il mancato decreto crescita.