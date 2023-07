Questa mattina Trigoria è tornata a riempirsi in occasione del primo giorno di ritiro giallorosso in vista della stagione 2023/24. Nel pomeriggio si è svolto il primo allenamento in cui si sono allenati Svilar, Boer, Karsdorp, Mancini, Smalling, Llorente, Zalewski, Matic, Aouar, Pagano, Dybala, Solbakken, Belotti ed El Shaarawy.



https://twitter.com/officialasroma/status/1678451161844654109?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A