Svelata la divisa ‘Home’: Dybala tra i protagonisti. Craggs (Adidas): “Entusiasti di collaborare”. Wandell: “Onoriamo la storia e raccontiamo le ambizioni future” – FOTO & VIDEO

La settimana si è aperta con l’ufficializzazione dell’accordo tra Roma e Adidas a partire dalla prossima stagione. Da oggi, la nuova maglia ‘Home’ dei giallorossi sarà in vendita ed è stata svelata, confermando ormai le ampie anticipazioni uscite, sui social del club romanista con un video in cui spiccano Dybala e Pellegrini, oltre a Mancini e Cristante, Linari e Giacinti.

Questa la nota pubblicata dalla Roma: “A trent’anni di distanza dall’ultima volta, le tre strisce adidas tornano sulla maglia dell’AS Roma, in un design che prende ispirazione dagli anni 90 e nello specifico dalla stagione 1992-93. Minimalista e classica, la maglia “Home” dell’AS Roma per la stagione 2023-24 esalta i colori tradizionali del Club, in una versione senza tempo, con una base nel classico colore rosso arricchito da dettagli gialli ed è caratterizzata dal ritorno sul petto a sinistra del “lupetto” disegnato nel 1978 dal designer Piero Gratton, un elemento identificativo e iconico nella storia del Club, mentre sul lato opposto campeggia il logo adidas.

Lo scollo presenta una forma a V a coste, con rifiniture gialle su sfondo rosso. Dalle spalle scendono invece le tre strisce di adidas, che vengono riprese anche nei pantaloncini. La maglia è realizzata con un orlo a coda di rondine e rifinita con un dettaglio nel retrocollo che prende ispirazione dalla tifoseria, celebrando una delle più iconiche espressioni del tifo romanista: “Daje Roma Daje”.

Completano il kit casalingo pantaloncini e calzettoni rossi con finiture gialle, secondo la tradizione del Club.

I kit dispongono delle migliori innovazioni adidas, in particolare dei materiali che permettono agli atleti di sentirsi a loro agio grazie alla tecnologia Aeroready, che utilizza materiali assorbenti e traspiranti per mantenere il corpo asciutto. Le maglie sono prodotte da materiali riciclati al 100%.

Adidas vestirà tutte le formazioni giallorosse: maschile, femminile, giovanili, Esports e la nostra squadra Special.

“Ambizioni per il futuro”

Nick Craggs, Global Football General Manager di adidas, ha dichiarato: “L’AS Roma è un club dalla lunga tradizione, caratterizzato da una cultura iconica, che ha affascinato generazioni di tifosi. Siamo entusiasti di collaborare con il Club e i suoi fan per scrivere insieme un nuovo capitolo della loro storia e realizzare dei set che definiranno un’epoca”.

“Come Club, lavoriamo costantemente per trovare il giusto equilibrio tra il vecchio e il nuovo, l’antico e il moderno”, sono le parole di Michael Wandell, Chief Commercial and Brand Officer dell’AS Roma. “Il ritorno della nostra partnership con adidas e il lancio di questo kit ci permettono di guardare indietro e onorare i più grandi campioni della storia del nostro club, in uno stile che allo stesso tempo racconta le nostre ambizioni per il futuro”.

Fonte: As Roma

