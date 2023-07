Ritiro Roma: si torna ad Albufeira dal 22 luglio al 2 agosto

Arrivano nuove conferme sulla programmazione del ritiro estivo della Roma. Dopo l’annullamento della tournée in Asia e l’inizio della preparazione al “Fulvio Bernardini” di Trigoria, la Roma tornerà ad Albufeira, come fa sapere il giornalista de “Il Tempo” Lorenzo Pes: la partenza è prevista per il 22 luglio con rientro in programma il 2 agosto. Le amichevoli, invece, sono ancora da fissare.

Inoltre, dopo la rinuncia al test di Singapore contro il Tottenham si cerca una risoluzione amichevole ed è prevista l’organizzazione di un’altra partita.