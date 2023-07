Ritiro Roma: la squadra torna in Algarve, partenza il 22 luglio. Il 26 amichevole con il Braga ad Albufeira (COMUNICATO)

Dopo le indiscrezioni degli ultimi giorni sulla programmazione estiva della Roma, arriva l’ufficialità da parte del club giallorosso: la squadra guidata da José Mourinho volerà in Portogallo e tornerà in Algarve il 22 luglio, dopo aver svolto una prima parte di preparazione a Trigoria. Inoltre, il 26 luglio è in agenda un’amichevole contro il Braga ad Albufeira. Il comunicato del club:

“La Roma torna in Portogallo! Per il terzo anno di fila, i giallorossi svolgeranno una parte della preparazione estiva in Algarve. Gli uomini di José Mourinho voleranno ad Albufeira il 22 luglio. Quattro giorni dopo, il 26, affronteranno il Braga in amichevole. Calcio di inizio alle ore 20 locali (le 21 in Italia) all’Estadio Municipal di Albufeira”.

Fonte: asroma.com

