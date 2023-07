Ritiro Roma, i convocati per il Portogallo: c’è Karsdorp, presenti anche Pagano e Pisilli. Out Shomurodov, Reynolds, Vina e Villar (COMUNICATO AS ROMA)

Dopo il raduno a Trigoria, la Roma è pronta a raggiungere il Portogallo per svolgere la seconda parte del ritiro precampionato. I giallorossi rimarranno ad Albufeira fino al 2 agosto e disputeranno alcune amichevoli per mettere minuti nelle gambe. Tramite una nota ufficiale apparsa sul sito del club, José Mourinho ha diramato la lista dei convocati per il ritiro in terra lusitana: c’è Rick Karsdorp, così come i Primavera Niccolò Pisilli e Riccardo Pagano. Esclusi Eldor Shomurodov (vicino al Cagliari), Bryan Reynolds (a un passo dal Westerlo), Gonzalo Villar (seguito dal Granada) e Matias Vina. Assenti anche i due infortunati Marash Kumbulla e Tammy Abraham.

L’elenco dei convocati

1 Rui Patricio

63 Pietro Boer

99 Mile Svilar

2 Rick Karsdorp

3 Roger Ibanez

5 Evan Ndicka

6 Chris Smalling

14 Diego Llorente

19 Zeki Celik

23 Gianluca Mancini

37 Leonardo Spinazzola

4 Bryan Cristante

7 Lorenzo Pellegrini

8 Nemanja Matic

22 Houssem Aouar

43 Rasmus Kristensen

52 Edoardo Bove

59 Nicola Zalewski

60 Riccardo Pagano

61 Niccolò Pisilli

11 Andrea Belotti

18 Ola Solbakken

21 Paulo Dybala

92 Stephan El Shaarawy

Fonte: asroma.com

VAI ALLA LISTA UFFICIALE