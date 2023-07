ESCLUSIVA GAZZETTA GIALLOROSSA, Raffaello Follieri é pronto a presentare l’offerta ufficiale: i dettagli – VIDEO

Quelle che sembravano solo voci ora potrebbero diventare realtà. Raffaello Follieri, controverso imprenditore foggiano, con trascorsi discutibili negli Stati Uniti e un presente solido in Arabia Saudita, vuole comprare la Roma.

La notizia arriva direttamente da lui, attraverso un video postato su Instagram. La nostra redazione aveva contattato direttamente il Signor Follieri nella giornata di oggi per sapere le novità sulla possibile trattativa e nel tentativo di realizzare un’intervista diretta. Il business man interessato alle terre rare ha deciso di rispondere con un filmato sul medesimo social.

Follieri va dritto al sodo: “La prossima settimana presenterò la mia offerta formale per l’acquisizione del team. Vedremo quale sarà la risposta dell’attuale proprietà. Ringrazio tutti coloro che mi stanno sostenendo ed incitando e voglio aggiungere che anche coloro che mi criticano e mi insultano sono uno sprone per andare avanti in questa operazione”.

Insomma il dato è tratto e non bisognerà attendere molto per capire se l’ex fidanzato di Anne Hathaway ha davvero delle intenzioni serie.

CLICCA QUI PER VEDERE IL VIDEO SU INSTAGRAM