Calciomercato Roma, scambio di documenti con il Leeds per Llorente: prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni

Diego Llorente verso il ritorno alla Roma. Dopo l’esperienza in prestito nella seconda parte della stagione giallorossa, il difensore spagnolo tornerà a disposizione di José Mourinho: secondo le informazioni del giornalista esperto di mercato, c’è l’accordo totale tra Roma e Leeds per un prestito con obbligo di riscatto a 5 milioni di euro con il raggiungimento del 50% delle presenze stagionali. In queste ore è previsto lo scambio dei documenti.

https://twitter.com/dimarzio/status/1675945865960124431?s=46&t=CyOM22GxwDyoYzoFIxZQ8A