Calciomercato Roma: Scamacca, no del West Ham al prestito. Senza apertura Pinto andrà su altri nomi

Secondo quanto riferito dal noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’, il West Ham non avrebbe ancora aperto al prestito per Gianluca Scamacca, nonostante la volontà del giocatore di vestire il giallorosso. Entro la settimana prossima Tiago Pinto vuole capire se potrà avere questa apertura per arrivare all’attaccante italiano, altrimenti andrà su altre strade. I giallorossi sono in attesa che il club inglese apra all’operazione in prestito con diritto di riscatto.

Fonte: Sky Sport