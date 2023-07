Calciomercato Roma, l’Al-Shabab su Spinazzola: offerti 7 milioni ai giallorossi. Per il calciatore contratto triennale a 6 milioni

L’Arabia Saudita guarda anche in casa Roma: secondo le informazioni del sito sportivo, l’Al-Shabab, club di Riyad, ha presentato un’offerta ai giallorossi per assicurarsi Leonardo Spinazzola, in scadenza di contratto nel 2024. Infatti, a Trigoria è arrivata una proposta ufficiale di 7 milioni di euro per il cartellino dell’esterno, mentre al classe 1993 è stato offerto un contratto triennale a 6 milioni di euro a stagione.Nelle prossime ore è attesa la risposta sia della Roma sia del calciatore.

Fonte: goal.com

Arrivano conferme sull’interesse dei club dell’Arabia Saudita per Leonardo Spinazzola. Come riportato dal giornalista di Sky Sport Angelo Mangiante, ci sono stati nuovi contatti tra le parti.

Anche il sito dell’esperto di calciomercato conferma l’interesse dell’Al-Shabab per Leonardo Spinazzola. Il club saudita, infatti, ha presentato un’offerta all’esterno della Roma.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

