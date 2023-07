Calciomercato Roma: il Psg libera Renato Sanches in prestito con diritto di riscatto

In questa finestra estiva di calciomercato la Roma cerca anche un centrocampista. Secondo le informazioni del sito dedicato alle trattative, il Psg sarebbe disposto a liberare Renato Sanches in prestito con diritto di riscatto e stipendio da quasi 6 milioni, in parte pagato dal club francese.

Il portoghese era stato offerto più di un mese fa a Tiago Pinto, che lo aveva messo in stand-by in attesa di capire l’evoluzione per Frattesi e la disponibilità – assente – del Bayern Monaco per il prestito di Sabitzer. Restano dubbi sulle condizioni fisiche del classe 1997 e in queste ore la Roma deciderà se chiudere l’affare. Circola anche il profilo di Dominguez del Bologna, che potrebbe arrivare solo nella fase finale del mercato con quanto ricavato dalle uscite.

Fonte: calciomercato.com

