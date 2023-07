Calciomercato Roma: idea Renato Sanches come alternativa a Frattesi

La Roma è alla ricerca di un nuovo centrocampista e, secondo quanto riferito dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio durante la trasmissione ‘Calciomercato – L’Originale’, la nuova idea porta il nome di Renato Sanches, in uscita dal PSG. Il calciatore classe ’97 piace molto a José Mourinho e Tiago Pinto e potrebbero esserci le condizioni per acquistarlo, ma il portoghese rappresenta l’alternativa a Davide Frattesi, obiettivo numero uno per il centrocampo. Ad oggi la Roma non ha ancora avviato dei contatti con il club parigino.

Fonte: Sky Sport