Mou scaccia le ombre: resta alla Roma

Mourinho si defila dall’ipotetico e, almeno per il momento, assai fantasioso “valzer delle panchine. José ha deciso di rispettare il contratto con la Roma fino alla scadenza naturale, 30 giugno 2024. Era giunto a questa conclusione già prima della sosta – trascorsa quasi interamente a Londra -, periodo durante il quale un’ulteriore riflessione a freddo sul momento, più che sulle reali prospettive a media scadenza del club, ha rafforzato la convinzione. (…) Ha capito che c’era (c’è) bisogno di un segnale forte e definitivo. L’ha voluto dare soprattutto per togliere qualsiasi fondamento alle voci sempre più insistenti che lo spingono al Paris St. Germain, o di nuovo in Premier (sarebbe la prima scelta del ricchissimo Newcastlearabo). (…) È altrettanto vero che alcuni operatori internazionali parlano di contatti tra Jorge Mendes e Luis Campos, responsabile del mercato in entrata del club franco-qatariota. Mendes è stato per quasi vent’anni l’agente del tecnico portoghese, del quale resta amico, ma negli ultimi tempi il rapporto di lavoro si è sostanzialmente raffreddato, per non dire interrotto. (…) La permanenza di Mou indurrebbe tuttavia Dybala a prendere in considerazione l’idea di restare, la qualcosa non gli dispiace affatto. Lo stesso dicasi per il miglior difensore della compagnia, Smalling, anch’egli legatissimo al tecnico che gli ha restituito condizione, fiducia e autorevolezza. Chris non ha ancora rinnovato: la prospettiva di giocare un altro anno per Mourinho può convincerlo ad accettare la proposta di Dan Friedkin. (…) Anche il rapporto con una tifoseria attivissima è stato l’acceleratore della decisione. Un’altra estate con Mou, dunque. Nelle ultime ore è però cambiata la sede del ritiro: sembrava dovesse essere di nuovo l’Algarve, ma la destinazione portoghese, assai gradita allo Special, è saltata per motivi strettamente economici:il nuovo direttore commer-ìciale della Roma, l’americano Michael Wandell,che a Trigoria sta prendendo sempre più spazio, ha chiuso un accordo con un’importante organizzazione asiatica.

Fonte: CorSport