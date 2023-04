Europa League: sarà FEYENOORD-ROMA nei quarti di finale. Andata il 13 aprile, ritorno il 20 all’Olimpico. Nell’eventuale semifinale la vincente tra Leverkusen e Saint-Gilloise

Dopo aver superato la fase a gironi, il Salisburgo nel playoff e ieri la Real Sociedad negli ottavi di finale, la Roma di Mourinho si iscrive nuovamente al sorteggio per un quarto di finale di una coppa europea. Dopo gli accoppiamenti per la Champions League, alle 13 è il turno dell’Europa League.

Quello di oggi a Nyon sarà l’ultimo sorteggio europeo della stagione, poiché sarà stabilito anche il tabellone che prevedrà le combinazioni per semifinali e finale alla “Puskas Arena” di Budapest. Le gare di andata dei quarti di finale saranno disputate giovedì 13 aprile, con ritorno il 20. Da questo turno non esistono più vincoli, per cui la Roma potrebbe incontrare anche la Juventus, altra italiana ancora in corsa.

IL SORTEGGIO:

Manchester United-Siviglia

Juventus-Sporting CP

Bayer Leverkusen-Union Saint-Gilloise

FEYENOORD-ROMA

Gli accoppiamenti per le semifinali:

Manchester United/Siviglia-Juventus/Sporting CP

Feyenoord/Roma-Bayer Leverkusen/Union Saint-Gilloise