Scontri A1, trasferte vietate per due mesi per i tifosi di Napoli e Roma. Settore ospiti chiuso a La Spezia, Lecce e Cremona

Il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha annunciato, in una conferenza stampa in Prefettura a Trieste, lo stop di due mesi alle trasferte per i tifosi di Napoli e Roma dopo gli scontri sull’A1: “Secondo l’analisi che mi è pervenuta non potrò fare a meno di considerare provvedimenti di carattere generale per le due tifoserie. Oggi pomeriggio probabilmente firmerò un provvedimento di prevenzione sulle trasferte dei tifosi di Roma e Napoli per i prossimi due mesi. Non è un provvedimento alternativo alle misure individuali dirette ai singoli autori, sia a fini di attribuzione della responsabilità giudiziaria sia al fine di assoggettare singoli partecipanti agli scontri a misure amministrative come il cosiddetto Daspo”.

Dopo le parole del Ministro, arriva anche l’ufficialità. Trasferte vietate per le tifoserie di Napoli e Roma per i prossimi due mesi. Piantedosi ha firmato il provvedimento, che diventa operativo fin da subito. Il settore ospiti della Roma sarà dunque chiuso per le trasferte di Spezia, Lecce e Cremona.

Fonte: ansa