Calciomercato Roma: offerto un biennale da 4,5 milioni a stagione a Smalling. Inter sullo sfondo, ma occhio ai club di Premier League

Il futuro di Chris Smalling, di cui ha parlato anche Tiago Pinto nel prepartita di Milan-Roma, resta un rebus. Secondo quanto riportato dal sito che si occupa di calciomercato, la Roma ha formulato da tempo un’offerta per il rinnovo del contratto, attualmente in scadenza a giugno. I giallorossi hanno proposto un biennale da 4,5 milioni di euro e il difensore centrale ha particolarmente apprezzato lo sforzo della società, tanto da aver messo in secondo piano l’Inter. Da non sottovalutare l’ipotesi Premier League, infatti la famiglia del calciatore vorrebbe tornare in Inghilterra appena possibile. Al momento però non si registrano interessamenti da parte di club britannici.

Fonte: calciomercato.com

