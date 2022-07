UFFICIALE: Svilar firma un quinquennale per la Roma, avrà la maglia 99: “Incredibile poter lavorare con Mourinho” (VIDEO)

L’arrivo questa mattina, l’ufficialità nel pomeriggio e domani la prima conferenza stampa: Mile Svilar è un giocatore della Roma. Questo il comunicato della società giallorossa in cui si svela l’accordo quinquennale firmato dal portiere che indosserà la maglia numero 99. Questa la nota pubblicata sul sito ufficiale:

L’AS Roma è lieta di annunciare l’ingaggio di Mile Svilar. Il 22enne arriva in giallorosso dopo l’esperienza al Benfica e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027.

“Sono entusiasta di essere qui e non vedo l’ora di iniziare”, ha dichiarato Svilar. “Quando ho saputo dell’interesse della Roma mi sono esaltato. Poter lavorare con un tecnico come José Mourinho è incredibile e sono pronto a fare tutto quello che posso per aiutare la squadra”.

Nazionale serbo, Svilar è stato il più giovane portiere a giocare da titolare una partita di Champions League al momento del suo esordio. Dopo aver iniziato la carriera all’Anderlecht ha militato per 5 anni nel Benfica.

“Mile è un giovane di grande prospettiva, con enormi potenzialità e una forte etica del lavoro”, ha dichiarato il General Manager dell’area sportiva, Tiago Pinto. “Con il suo acquisto puntiamo non solo a migliorare nel presente ma anche a costruire le basi migliori per il futuro del Club”.

Svilar indosserà la maglia numero 99.

Benvenuto, Mile!



Fonte: asroma.com

