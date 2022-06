Si ricomincerà dal 4 luglio a Trigoria: test contro Tottenham e Barcellona

La Roma sta iniziando a definire il programma per la prossima stagione, che inizierà il 14 agosto, giorno in cui partirà il campionato. I giocatori sono in vacanza e stanno seguendo un programma personalizzato preparato dallo staff di Mourinho con grande attenzione. I giallorossi si incontreranno a Trigoria il 4 luglio e saranno presenti tutti i giocatori tra cui alcuni della Primavera. I nazionali, invece, torneranno una settimana dopo direttamente in Portogallo, dove si svolgerà una parte del ritiro della Roma. La partenza è fissata per il 12 luglio e la durata della permanenza è di 12 giorni, nei quali si svolgeranno tre amichevoli. A Trigoria si disputeranno due partite, una con una formazione di dilettanti ed una contro il Frosinone forse. La difficoltà dei match aumenterà sempre di più e probabilmente in Portogallo ci sarà una sfida con il Nizza. A fine mese i giallorossi torneranno a Roma e, dopo due giorni di riposo, partiranno per l’Israele per affrontare il Tottenham. In calendario c’è anche una partita contro il Barcellona valida per il trofeo Gamper ed in programma il 6 agosto. Ad inizio mese si vorrebbe fare una prova generale all’Olimpico per prepararsi al meglio per la prima di campionato, sfruttando l’occasione anche per salutare i tifosi e fare il giro di campo con la Conference vinta.

Da definire ancora il programma per la sosta del campionato a novembre in concomitanza con il Mondiale. Sembra essere tramontata l’ipotesi tournée negli Stati Uniti.

Fonte: corsport