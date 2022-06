Calciomercato Roma, Mkhitaryan rifiuta il rinnovo giallorosso: andrà all’Inter. Presto le visite mediche

Termina l’avventura di Mkhitaryan con la maglia della Roma dopo tre stagioni: l’armeno, secondo le indiscrezioni dell’emittente televisiva, ha rifiutato il rinnovo proposto dal club romanista. Dunque, dopo aver vinto la Conference League con i giallorossi, Mkhitaryan inizierà la sua nuova esperienza all’Inter.

Fonte: Sky Sport

Come aggiorna il giornalista de “Il Tempo” Filippo Biafora, Mkhitaryan ha accettato l’offerta dell’Inter che gli garantirà un contratto biennale da 4,5 milioni di euro all’anno.

Finisce l'avventura di #Mkhitaryan con l'#ASRoma. Dopo giorni di montagne russe e sentimenti contrastanti alla fine l'armeno ha accettato la corte dell'#Inter, che ha messo sul piatto un biennale da 4,5 milioni netti annui#calciomercato @tempoweb pic.twitter.com/nThWY6XUUA — Filippo Biafora (@Fil_Biafora) June 3, 2022



Come scrive Alfredo Pedullà è tutto pronto per le visite mediche di Mkhitaryan all’Inter, che ha trascorso qualche giorni di relax lontano dall’Italia. L’armeno ha parlato con Inzaghi che gli ha spiegato la possibilità di essere utilizzato almeno in un paio di ruoli. Inzaghi lo ha voluto fortemente. Acquisto non solo sorprendente, ma prezioso per la resa tecnica che potrà dare