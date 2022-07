Calciomercato Roma: incontro a Milano tra Pinto e l’agente di Frattesi. Obiettivo chiudere a 17-20 milioni totali, attesi contatti col Sassuolo

Prosegue il lavoro della Roma sul mercato per rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho. L’obiettivo, in questa fase, è Davide Frattesi del Sassuolo su cui la Roma ha il 30% di una futura rivendita e per cui lavora con il club neroverde sulla valutazione del cartellino. Stando alle indiscrezioni del giornalista Marco Juric riferite ai microfoni dell’emittente radiofonica, oggi è andato in scena un incontro a pranzo, a Milano, tra il Gm giallorosso Tiago Pinto e l’agente di Frattesi Giuseppe Riso, che è anche il procuratore di Bryan Cristante.

Come aggiunge successivamente il giornalista di gianlucadimarzio.com e Sky Sport Marco Bovicelli, dopo l’incontro tra Tiago Pinto e Riso sono attesi nelle prossime ore contatti con il Sassuolo per portare nuovamente il centrocampista in giallorosso.

Secondo le informazioni della giornalista dicalciomercato.it Eleonora Trotta, l’obiettivo di Tiago Pinto è quello di chiudere l’operazione per Frattesi intorno ai 17-20 milioni di euro totali, con sconto del 30% già applicato.