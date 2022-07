As Roma: sottoscritti 33.500 abbonamenti al termine della Fase 1. Curva Sud centrale sold out

Si è conclusa oggi 16 giugno la prima fase di vendita per quanto riguarda gli abbonamenti per la stagione 2022/23. Sono 33.500 gli abbonamenti venduti dalla Roma, un numero da record: era infatti dal 2004/05 che non si raggiungeva la quota dei 30mila. Esaurita la Curva Sud Centrale. L’innovativa formula Plus, inoltre, è stata scelta dal 37% di coloro che hanno sottoscritto un abbonamento.

Percentuali importanti anche per quanto riguarda i rinnovi degli abbonamenti: il 93,8%delle persone che avevano un abbonamento nella scorsa stagione, infatti, ha confermato la propria presenza anche per il campionato 22/23 . Sono circa 13.000, invece, i nuovi abbonati. Sabato e domenica, inoltre, si potrà cambiare posto nello stesso settore esclusivamente tramite app “Il Mio Posto”. La Fase 2, riservata alla vendita libera, partirà lunedì 20 giugno alle ore 10:00.