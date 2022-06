Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, inviterà nei prossimi giorni in Campidoglio la squadra dell’As Roma per celebrare la vittoria del club giallorosso in Conference League. È quanto apprende «Agenzia Nova» a margine della inaugurazione del mosaico in memoria delle «Madri e abuelas di Plaza de Mayo» in piazza dell’Esquilino, insieme all’ambasciatore argentino Roberto Carles.

Fonte: Agenzia Nova