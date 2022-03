Squalifica Mourinho-Pinto: la Roma non farà ricorso

La Roma non farà ricorso per ridurre le squalifiche di José Mourinho e Tiago Pinto, inflitte dal Giudice Sportivo dopo il finale acceso di Roma-Verona. Stando alle informazioni del giornalista de “Il Tempo”Emanuele Zotti, il club giallorosso, dopo aver studiato la documentazione, ha deciso di non presentare ricorso per lo stop del tecnico e del Gm.

Dunque, come in occasione di Spezia-Roma, Mourinho non guiderà i suoi dalla panchina nella sfida contro l’Atalanta in programma sabato alle 18.00 all’Olimpico. Per Tiago Pinto, invece, la squalifica è fino all’8 marzo.