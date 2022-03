Roma-Atalanta, MANCINI: “Vinto uno scontro diretto per l’Europa. Mourinho contento perché non ho preso cartellini”

Al termina della gara vinta sull’Atalanta per 1-0, ha parlato Gianluca Mancini, intervistato da DAZN:

Cosa ti ha detto Mourinho?

“Era contento perché oggi non ho preso il giallo. Poi dice che non torna più in panchina perché senza di lui abbiamo vinto 2 partite di seguito”.

Sulla fase difensiva perfetta

“Abbiamo giocato tutti meglio rispetto ad altre occasioni, l’Atalanta ha avuto solo un’occasione pericolosa. Questi sono tre punti meritati per restare aggrappati all’Europa”.

Sul gol sfiorato

“Mi spiace per il colpo di testa, potevo fare meglio”.

Su miglioramenti e sulla prestazione odierna

“Dopo la gara col Verona ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito di doverci compattare. Se giochiamo con la cattiveria vista oggi è più facile vincere le partite. Abbiamo già giocato partite così intense, anche all’andata con l’Atalanta. Ora testa alla Conference e poi all’Udinese, serve continuità per crescere. Champions League? Oggi era una partita spartiacque, siamo lì e dobbiamo sbagliare il meno possibile”.

Squadra più aggressiva?

“Se giochiamo a 3 noi difensori dobbiamo essere più aggressivi, soprattutto io, Kumbulla e Ibanez. Poi c’è Smalling che ci dà sicurezza coprendo sulla profondità. Voglio elogiare la squadra intera, partendo dagli attaccanti che hanno sempre messo pressione”.

Su Abraham

“Un giocatore importante per noi, oggi ha giocato con la cattiveria del vero centravanti. E’ fondamentale per far salire la squadra e ripartire in velocità. Un giocatore importante per il futuro”.