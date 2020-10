Conferenza stampa, FONSECA: “Domani giocherà Borja Mayoral: ho fiducia in lui. Anche Smalling sarà titolare”

Vigilia di Europa League per la Roma che domani riceverà il CSKA Sofia allo Stadio Olimpico per la seconda giornata della fase a gironi. Nel giorno precedente, come da programma, torna in conferenza stampa Paulo Fonseca, accompagnato da Karsdorp che sostituisce, ai microfoni e probabilmente nella formazione titolare, l’infortunato Santon, inizialmente previsto come “spalla” in conferenza stampa al tecnico portoghese.

Per Fonseca: con il ritorno Smalling spera di migliorare l’aspetto difensivo della squadra?

“Come sapete è un giocatore importante per noi ma non ha una relazione diretta con la prestazione difensiva della squadra, non possiamo parlare solo dei difensori quando si prende gol. Questi 3 ragazzi che hanno quasi sempre giocato in questa stagione, hanno sempre fatto bene”

Per Fonseca: a che punto è l’inserimento di Borja Mayoral. Lo considera un centravanti adatto al suo gioco?

“Borja è un attaccante e lì giocherà. E’ un giovane che ha bisogno di adattarsi, ha giocato sempre in realtà diverse da questa. Ha lavorato molto nella partita con lo Young Boys, era una partita difficile, con campo sintetico. Ho fiducia in Borja ma dobbiamo capire che ha bisogno di tempo”

Per Fonseca: in una situazione come questa, legata al Coronavirus, il calcio non dovrebbe riflettere su una riduzione di partite?

“E’ una situazione complicata, credo che tutte le squadre siano molto rigorose. Ho fiducia nelle autorità, voglio credere che non cambierà nulla per un campionato più giusto credo sia importante andare avanti così”

Per Fonseca: Smalling partirà titolare?

“Sì, Smalling giocherà titolare”

Per Fonseca: Roma e Milano hanno fatto meglio di tutte dal lockdown, Pioli è esaltato dalla stampa. Ha la sensazione che ci sia troppa critica nei suoi confronti?

“La risposta sta nella domanda per me. Sono focalizzato nel lavoro”

Per Fonseca: la Roma subisce sui calci d’angolo, è una questione di attenzione o di disposizione?

“E’ vero che il Milan è una squadra fortissima sulle palle ferme ma noi non abbiamo difeso come facciamo di solito. Non è una questione di struttura ma possiamo far meglio, questa squadra ha dimostrato di essere una squadra quasi sempre sicure sulle palle ferme, non sono preoccupato”

Per Fonseca: contro il Milan un’altra rimonta. Cosa si può fare per migliorare l’approccio?

“Per me quello che è importante è vedere una squadra che sta bene, che ha fiducia e ha fatto una bella partita col Milan. Quello che dobbiamo migliorare è nel non prendere gol. Abbiamo iniziato bene, ma non può succedere che prendiamo gol all’inizio come nella ripresa. La squadra ha dimostrato grande carattere e penso abbia fatto una buona partita”

Per Fonseca: quanto è difficile correggere errori come quello nel primo gol col Milan, quando la difesa guardava solo la palla?

“Difensivamente è uno degli aspetti su cui lavoriamo di più. Il controllo della profondità…è stata una situazione in cui sono usciti velocemente, non c’era pressione e dovevamo controllare meglio la profondità. Non lasciavamo giocare dentro il Milan e cercavano molto la profondità però, tranne uno o due momenti, abbiamo controllato bene la profondità”

Per Fonseca: affrontiamo una squadra in difficoltà. Qual è la peggior insidia?

“Per me è importante avere l’atteggiamento giusto per questa partita. E’ vero che il CSKA non è stato regolare nelle ultime partite ma non possiamo dimenticare che hanno battuto il Basilea, una squadra fortissima. Abbiamo visto una squadra forte fisicamente, che vuole la palla, profonda, con giocatori bravi nell’uno contro uno. Non so cosa succederà perché hanno cambiato allenatore in questa settimana, però dovremo avere concentrazione e l’atteggiamento giusto per non lasciarli giocare e avere fiducia durante la partita”.