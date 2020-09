Roma, i Friedkin in città nel prossimo weekend

Ieri è stato il giorno del primo test del nuovo corso (4-2 alla Sambenedettese), la settimana che si aprirà potrebbe essere quella dell’arrivo a Roma dei nuovi proprietari del club giallorosso. Dan Friedkin e suo figlio Ryan, dopo gli impegni in giro per l’Europa tra Milano, Zurigo e Londra, sono pronti a sbarcare nella Capitale. Stando alle ultime indiscrezioni il loro arrivo a Roma è previsto nel prossimo weekend. Non è stata invece ancora organizzata una conferenza stampa a Trigoria per la presentazione ufficiale.

Fonte: La Repubblica