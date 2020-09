FROSINONE-ROMA 1-4: i giallorossi la risolvono con un poker nel primo tempo. Bene Mkhitaryan e Karsdorp

Buono anche il secondo test stagionale per la Roma, che dopo il successo sulla Sambenedettese, batte anche il Frosinone di Alessandro Nesta. Un successo che matura tutto nel primo tempo. A sbloccarla è Karsdorp dopo un buon uno-due con Pellegrini. Poco dopo arriva il raddoppio di Under servito da un gran verticale di Mancini. Pellegrini prima e Mkkhitaryan poi completano il poker. Nella ripresa inutile la rete di Dionisi. Buon test per gli uomini di Fonseca: ancora buone indicazioni da Karsdorp. Bene anche Mkhitaryan, in campo tutti i 90 minuti, e Pellegrini. Nel secondo tempo ingresso vivace di Perotti che si è dato un gran da fare.

FROSINONE-ROMA 1-4 (14′ Karsdorp, 17′ Ünder, 36′ Pellegrini, 44′ Mkhitaryan, 55′ Dionisi)

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti (60′ Ghazoini), Ariaudo (46′ Szyminski), Capuano (46′ Krajnc); Salvi (46′ Zampano), Tribuzzi, Maiello (60′ Errico), Vitale, D’Elia (72′ Giordani); Ciano (46′ Trotta), Ardemagni (46′ Dionisi, 68′ Tonetto).

A disp: Iacobucci, Marcianò, Bastianello, Beghetto, Coccia, Santarpia.

All. Alessandro Nesta

ROMA:

(3-4-2-1): Pau Lopez (46′ Mirante); Mancini (68′ Trasciani), Cristante, Ibanez (60′ Juan Jesus); Karsdorp (60′ Santon), Diawara (60′ Villar), Veretout (68′ Seck), Calafiori (68′ Bouah); Cengiz (68′ Antonucci) , Pellegrini (68′ Perotti); Mkhitaryan.

A disp: Boer.

All. Paulo Fonseca

Arbitro: Davide Di Marco