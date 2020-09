As Roma: le risposte del club alle domande degli azionisti (COMUNICATO)

Attraverso il suo sito ufficiale, la Roma ha risposto ai quesiti posti dagli azionisti in data 18 settembre, sui temi più vari. Di seguito, il testo integrale di domande e risposte:

1) Non sono previsti compensi agli Amministratori, oltre quelli spettanti agli Amministratori indipendenti, pari a Euro 25.000 lordi annui?

In base alla proposta di delibera trasmessa dai soci di controllo Romulus and Remus Investments LLC e NEEP Roma Holding S.p.A., gli amministratori non indipendenti non riceveranno alcun compenso per la carica, fermo restando il rimborso delle spese sostenute in ragione del proprio ufficio e la possibilità che – come espressamente previsto dall’articolo 2389, comma 3, c.c. – il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, stabilisca un compenso per gli amministratori investiti di particolari cariche, che ad oggi non è stato determinato.

2) Come mai nel CV dell’attuale CEO Dott. Guido Fienga non viene riportata come esperienza rilevante e qualificante, nel settore specifico delle Pay -Tv che commercializzavano i diritti TV di calcio, quella nella DAHLIA TV in liquidazione, successivamente in concordato preventivo, che commercializzava, tra l’altro i diritti di n.8 squadre di calcio minori della Serie A (Cagliari, Catania, Cesena, Chievo, Lecce Parma Sampdoria e Udinese), oltre alla serie B nel periodo 2009-2011?

In via preliminare, si precisa che i curricula vitae dei candidati sono depositati dagli azionisti unitamente alle liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione e pubblicati dalla Società. I curricula vitae contengono una sintesi delle principali esperienze professionali dei candidati, sulla base di ciò che gli stessi ritengono significativo al fine di consentire agli azionisti di assumere una decisione informata sulla nomina del Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, il curriculum vitae del dott. Guido Fienga è conforme a tutte le leggi e regolamenti applicabili. Nello specifico, sono state indicate le esperienze dove il Dott. Fienga aveva incarichi operativi per la gestione del business, e in detta Società tali deleghe non erano da lui esercitate

3) I ruoli ricoperti in DALIA TV erano quelli di CEO (Amministratore Delegato), prima, e, successivamente, Liquidatore dell’emittente televisiva?

“Il dott. Fienga era uno dei due Amministratori con Delega in DAHLIA TV e esercitava le deleghe per la gestione delle funzioni di Staff. Successivamente alla messa in liquidazione, ha assistito su mandato degli azionisti il liquidatore della società da loro nominato”.

4) Nella DAHLIA TV il ruolo di CFO (Direttore Finanziario e Amministrativo) era ricoperto dal Dott. Giorgio Francia, attuale CFO di AS Roma Spa?

“Si precisa che tale domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea, in quanto il dott. Giorgio Francia non è candidato alla carica di Amministratore della Società”.

5) Il credito inesigibile della stagione sportiva 2010-2011 e non riscosso da AS Roma per gli esiti della procedura concorsuale di DAHLIA TV, assegnataria di parte dei diritti TV gestiti in forma accentrata dalla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, non coperti da fideiussione, ammonta attualmente a 730 migliaia di euro, o si è ridotto?

“Si precisa che tale domanda non è pertinente alle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea. In ogni caso, è possibile consultare le relazioni finanziarie della Società al seguente link: https://www.asroma.com/it/club/corporate/bilanci-e-relazioni”.

6) Il Dott. Giudo Fienga è attualmente (o lo è stato) Azionista della AS Roma Spa o di sue controllanti? Ed in quale misura?

“Ai sensi dell’art. 84-quater, comma 4, del Regolamento Emittenti, tale informativa sarà oggetto di specifica comunicazione all’interno della Relazione sulla Remunerazione che sarà resa disponibile nei termini di legge per l’assemblea annuale di approvazione del bilancio che chiuderà al 30 giugno 2020”.

Fonte: Asroma.com