Trigoria: assenti i 4 positivi e Pastore. In gruppo Kolarov, fisioterapia per Pedro (FOTO e VIDEO)

Inizia con un giorno di ritardo rispetto al programma la stagione della Roma che ieri ha dovuto aggiornare la conta dei positivi al Covid dopo Mirante e Bruno Peres, ai quali si sono aggiunti Carles Perez e Justin Kluivert. Oggi nuovo ciclo di tamponi che nel pomeriggio ha dato il risultato auspicato: nessun altro caso di positività tra rosa e staff tecnico.

19.00 – Nel tardo pomeriggio la squadra è scesa finalmente in campo. Non sono presenti al “Fulvio Bernardini” i 4 giocatori positivi, ora in isolamento domiciliare, e Pastore, reduce dall’operazione all’anca. Lavora in gruppo Kolarov, che sembra prossimo all’Inter, mentre Pedro svolge una seduta di fisioterapia per recuperare dall’infortunio alla spalla.