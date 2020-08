Calciomercato Roma, per il ruolo di ds prende quota la candidatura di Planes: confermati i contatti

(A. AUSTINI) – Un altro direttore sportivo spagnolo per la Roma. Dopo le voci circolate nella giornata di ieri, ora la sua candidatura prende quota: confermati, infatti, i contatti tra i Friedkin e Ramon Planes, segretario tecnico del Barcellona ma di fatto l’uomo mercato dei catalani insieme ad Abidal. Ha lavorato in diversi club della Liga e anche al Tottenham con Pochettino nella stagione 2014/15. E a questo punto non sembra un caso che tra le varie indiscrezioni di questi giorni sul futuro della Roma sia emerso il nome del tecnico argentino, a caccia di una panchina. Quel che è certo, però, è che la nuova proprietà stia cercando un direttore sportivo di spessore. E tra i vari candidati c’è Planes. Ma il casting è in pieno svolgimento e ogni scenario resta ancora possibile.

Fonte: Il Tempo

