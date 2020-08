Calciomercato Roma, dalla Turchia: quasi fatta per Perotti al Fenerbahce

Sarebbe ad un passo dalla chiusura l’affare tra la Roma ed il Fenerbahce per il trasferimento di Diego Perotti. Questo è quanto riportato in un tweet da Sercan Hamzaoğlu, giornalista turco. I due club avrebbero infatti trovato un accordo per il passaggio del trequartista argentino al club di Istanbul, in procinto di lasciare la Capitale dopo 4 anni e mezzo di permanenza in giallorosso.

Fenerbahçe, Roma’nın Arjantinli oyuncusu Perotti’nin transferinde sona geldi. Roma Kulübü ve oyuncuyla anlaşma çok yakın. — Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) August 12, 2020