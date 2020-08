As Roma, anche Kluivert positivo al Covid-19

Dopo la positività di Bruno Peres a Trigoria fanno i conti con un altro contagio da Covid-19. Difatti anche Justin Kluivert ha contratto il Coronavirus durante le vacanze. La serie di tamponi a cui sono stati sottoposti i giocatori hanno confermato il quarto caso nella Roma (Mirante il primo la settimana scorsa, più Carles Perez un paio di giorni fa).

Anche l’attaccante olandese sta bene ed è completante asintomatico ma dovrà rimanere in isolamento per 15 giorni, in base ai protocolli sanitari.

Tutta la rosa è stata sottoposta ad un’altra serie di controlli e l’allenamento è stato spostato a domani.