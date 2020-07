SPAL-ROMA: le formazioni UFFICIALI. Torna Smalling in difesa. Panchina per Dzeko e Veretout, dal 1′ Pellegrini e Perez a supporto di Kalinic

Al “Paolo Mazza” di Ferrara, contro la Spal già retrocessa in B, la Romacerca punti per la continuità e per evitare i preliminari di Europa League – ora il Milan è quinto, a +1 sui giallorossi. Nel 3-4-2-1 disegnato da Fonseca, in difesa, con Ibanez infortunato, torna Smalling con Mancini e Kolarov. Bruno Peres e Spinazzola sulle corsie, mentre in mezzo al campo riposa Veretout: in mediana c’è Cristante con Diawara. Sulla trequarti Carles Perez e Pellegrini a supporto di Kalinic, mentre si accomodano in panchina Mkhtaryan e Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL: Letica; Sala, Tomovic, Vicari, Felipe; Dabo, Valdifiori, Murgia; D’Alessandro, Cerri, Strefezza.

A disp.: Meneghetti, Thiam, Fares, Bonifazi, Cionek, Salamon, Reca, Missiroli, Tunjov, Cuellar, Di Francesco, Horvath, Petagna.

All.: Di Biagio.

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Cristante, Spinazzola; Carles Perez, Pellegrini; Kalinic.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Cetin, Zappacosta, Veretout, Villar, Perotti, Pastore, Zaniolo, Mkhitaryan, Kluivert, Dzeko.

All.: Fonseca.

Arbitro: Manganiello. Assistenti: Tegoni – Santoro. IV uomo: Volpi. VAR: Abisso. AVAR: Manganelli.