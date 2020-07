Sorteggi Europa League: la Roma troverà Olympiacos o Wolverhampton in caso di passaggio del turno. C’è il pericolo Manchester United in semifinale

Tra meno di un mese scatteranno gli ultimi tornanti della stagione 2019/20 con la ripresa delle coppe europee. Dopo i sorteggi di Champions League, a Nyon si decide il percorso finale dell’Europa League che si disputerà in Germania col modello delle “final eight”, dunque in gara secca per ogni turno.

IL SORTEGGIO:

QUARTO 1 – Shakhtar/Wolfsburg-Eintracht/Basilea

QUARTO 2 – LASK/Manchester United-I. Basaksehir/Copenhagen

QUARTO 3 – Inter/Getafe-Rangers/Bayer Leverkusen

QUARTO 4 – ROMA/Siviglia-Olympiacos/Wolverhampton

Questi gli accoppiamenti per le semifinali:

Vincente Quarto 4 – Vincente Quarto 2