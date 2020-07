ROMA-VERONA: le formazioni UFFICIALI. Difesa a 3 con Kolarov, panchina per Cristante. Pellegrini e Mkhitaryan a supporto di Dzeko

La Roma ospita allo stadio Olimpico l’Hellas Verona di Juric nella 33esima giornata di campionato. Fonseca conferma la difesa a 3 e davanti a Pau Lopez schiera Mancini, Ibanez e Kolarov – Fazio out per una contusione alla caviglia. Sulle corsie Bruno Peres e Spinazzola con Diawara e Veretout in mezzo al campo. In attacco torna titolare Dzeko, supportato da Pellegrini e Mkhitaryan, al rientro dopo un turno di squalifica. Panchina per Cristante e Carles Perez.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kolarov; Bruno Peres, Diawara, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cetin, Zappacosta, Cristante, Villar, Perotti, Zaniolo, Pastore, Under, Carles Perez, Kluivert, Kalinic.

All.: Fonseca.

HELLAS VERONA: Silvestri; Empereur, Gunter, Kumbulla; Faraoni, Amrabat, Veloso, Lazovic; Pessina, Zaccagni; Verre.

A disp.: Radunovic, Berardi, Rrahmani, Dimarco, Lovato, Badu, Eysseric, Lucas Felippe, Stepinski, Borini, Salcedo, Di Carmine.

All.: Juric.

Arbitro: Maresca. Assistenti: Schenone – Villa. IV uomo: Dionisi. VAR: Di Bello. AVAR: Fiorito.