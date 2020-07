Roma, l’intermediario di Cavani: “La nuova cordata vuole accelerare per l’acquisto del club”

Torna a parlare Gaston Fernandez, l’intermediario salito alla ribalta nei giorni scorsi dopo la notizia di una cordata uruguayana interessata ad acquistare la Roma. Legata a quest’ipotesi c’è anche la suggestione Edinson Cavani: “La cordata sudamericana sta provando ad acquistare la Roma, se l’operazione dovesse andare a buon fine si tenterà di portare in giallorosso Cavani – le sue parole – Posso confermarlo, ma al momento non ci sono novità”.

Può confermare, quindi, che non c’è alcun contatto tra il Matador e l’attuale dirigenza giallorossa?

“Per quanto mi riguarda, è così. Lavoro come intermediario con la cordata che vuole acquistare la Roma e con Walter Guglielmone, agente del Matador”.

A che punto è la negoziazione per l’acquisizione del club?

“La trattativa è lunga, va avanti da diversi mesi ma non posso entrare nei dettagli in questo momento. Posso assicurarvi, però, che si sta cercando di chiudere l’operazione quanto prima, in tempo per portare Cavani nella capitale italiana già in questa sessione di calciomercato”.

Ci sono altri club italiani sulle tracce di Cavani?

“Non sono l’agente di Edinson, posso immaginare che un giocatore come lui abbia tantissime offerte, ma non me ne occupo io”.

Tra quanto tempo avremo novità sulla faccenda?

“Difficile a dirsi, ma non c’è nessuno al mondo che abbia più voglia di me di essere a Roma nel giro di qualche giorno”.

Fonte: Calciomercato.it