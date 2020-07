ROMA-INTER: la formazioni UFFICIALI. Ancora Kolarov nella difesa a 3, Pellegrini e Mkhitartyan alle spalle di Dzeko

La Roma scenderà in campo stasera alle 21.45 contro l’Inter nel tentativo di tenere Milan e Napoli a distanza dal quinto posto, attualmente occupato dai giallorossi. Non ci sarà Nicolò Zaniolo: il classe ’99 non è stato convocato a causa di un risentimento al polpaccio. Torna invece tra i convocati Chris Smalling: difficile comunque immaginare l’impiego del centrale inglese dal primo minuto. Per sfatare il tabù di una Roma che non ha mai vinto in questo campionato contro una delle prime quattro in classifica, Fonseca farà con ogni probabilità affidamento sulla difesa a tre, con Kolarov che affiancherà Ibanez e Mancini. Titolare anche Pellegrini, che insieme a Mkhitaryan proverà a dar manforte al solito Edin Dzeko.

LE FORMAZIONI UFFICIALI

ROMA: Pau Lopez; Mancini, Ibañez, Kolarov; Bruno Peres, Cristante, Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan, Pellegrini; Dzeko.

A disp.: Fuzato, Cardinali, Smalling, Çetin, Zappacosta, Pastore, Diawara, Villar, Kalinic, Perotti, Ünder, Carles Perez, Kluivert.

All. Fonseca.

INTER: Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Barella, Young; Brozovic; Lautaro Martinez, Sánchez.

A disp.: Padelli, Berni, Godin, Ranocchia, Asamoah, D’Ambrosio, Biraghi, Borja Valero, Eriksen, Agoume, Moses, Lukaku, Esposito.

All. Conte.

Arbitro: Di Bello di Brindisi. Assistenti:Cecconi e Galetto. IV uomo: Giua. VAR:Guida. AVAR: Di Vuolo.