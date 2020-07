Petrachi: l’ex ds della Roma impugna la lettera di licenziamento

Conferme sull’addio tutt’altro che pacifico tra Gianluca Petrachi e la Roma. E’ notizia di oggi quella relativa alla lettera di licenziamento ricevuta dall’ormai ex ds giallorosso. Secondo quanto riportato dall’esperto di calciomercato, però, il dirigente salentino non avrebbe mandato giù la decisione della dirigenza del club di Trigoria e si sarebbe rivolto agli avvocati Sara Agostini, Paolo Rodella e Filippo Aiello, per portare la controversia davanti alla sezione lavoro del Tribunale di Roma.

Nel frattempo, Petrachi può considerarsi a tutti gli effetti libero dai vincoli con i giallorossi e firmare per un altro club.

Fonte: Gianlucadimarzio.com

VAI ALLA NOTIZIA ORIGINALE