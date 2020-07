Le PAGELLE di Roma-Inter: Applausi per Miki. Spinazzola, croce e delizia. Ibañez ormai indispensabile

(K.Karimi – A.Papi) – I voti e le pagelle del match Roma-Inter, gara valida per la 34.a giornata di Serie A:

-ROMA-

Pau Lopez 6 – Niente da dire sui due gol subiti, per i quali non ha colpa. Meno sicuro nelle giocate con i piedi rispetto al solito.

Mancini 6,5 – Grintoso e combattivo, mette in difficoltà pure un Sanchez in formissima. Un pizzico troppo falloso.

Ibañez 7 – Tre quarti di gara eccellenti quelli del brasiliano, che col tempo sembra acquisire sicurezza e precisione. Un po’ di eccesso nella foga, ma anche oggi tra i migliori. (74′ Smalling 6,5 – Si cala subito nel ritmo partita, rende a Lukaku la vita complicata).

Kolarov 6 – Si perde De Vrij nell’occasione dell’1-0 interista. Tutto sommato positivo nel duellare con Lautaro, soffre un pochino di più la fisicità di Lukaku.

B. Peres 6,5 – Gara sorprendente. Mette in imbarazzo Young, sa accelerare e dialogare con qualità sulla fascia destra. A parte un paio di cross sprecati, dimostra di essere migliorato anche nelle scelte finali.

Diawara 6,5 – Come all’andata non si tira indietro. Usa più la sciabola del fioretto, fa le cose semplici palla al piede e si batte con vigore. In crescita. (68′ Cristante 5,5 – Si mette in mezzo senza combinare nulla di rilevante).

Veretout 6,5 – Secondo tempo di sostanza dopo una prima frazione sotto tono. Accompagna bene e si sa immolare in fase di copertura. Sfortunato in un paio di rifiniture che meritavano miglior sorte.

Spinazzola 5,5 – Bene il gol e le sgroppate. Bello il duello con Candreva sulla fascia ma inguardabile in occasione del rigore su Moses. Il problema di giocare a fascia invertita è anche questo, non riuscire a spazzare e girarsi sul piede forte verso la porta. Un rischio folle.

Pellegrini 5 – Purtroppo è proprio in un momento no. Quello che prova a fare non gli riesce e finisce per innervosirsi. Anche il contributo sotto palla non è sufficiente. Gli si chiede di accendere la luce negli ultimi trenta metri ma è l’ennesima serata storta. (83′ C. Perez s.v. – Lo si nota per un fallo sciocco su Sanchez).

Mkhitaryan 7,5 – Il migliore con distacco. Pericoloso, preciso, non sbaglia un pallone. Il gol del 2-1 è tutta farina del suo sacco, con tanto di sponda involontaria di Dzeko. Dopo la sua uscita la Roma perde smalto e si abbassa. Indispensabile. (83′ Perotti s.v. – Prova a portare palla, ma non ha tempo per mettersi in mostra).

Dzeko 6,5 – Meno nervoso e più lucido rispetto al match col Verona. Gioca per la squadra e duella con De Vrij dal primo all’ultimo minuto. Manca un tocco di concretezza in zona-gol.

all. Fonseca – Partita preparata bene con il modulo che continua a dare sicurezze alla squadra. Rivedibile la zona mista con Kolarov su De Vrij nelle palle inattive che costa il primo gol, così come insistere su Cristante mediano. La sostituzione di Mkhitaryan grida vendetta perché nonostante la stanchezza era indispensabile per la gestione del match. Errori di apprendistato verso una crescita che speriamo prosegua.

-INTER-

Handanovic 5.5; Skriniar 6, De Vrij 6.5, Bastoni 5 (D’Ambrosio 6); Candreva 5.5 (Moses 6), Barella 6, Brozovic 6.5, Gagliardini 5.5 (Eriksen 5.5), Young 4.5 (Biraghi 6); Lautaro 5.5 (Lukaku 6.5), Sanchez 6.5. All: Conte 6.