La Roma tenta l’acquisto di Smalling. Ma vuole che lui si schieri

Prosegue la trattativa tra Roma e Manchester United per raggiungere un accordo per la permanenza di Chris Smalling a Trigoria anche nella prossima stagione. L’intermediario della trattativa è stato nella Capitale nei giorni scorsi, ma le due società non sono ancora arrivate ad un compromesso: i Red Devils continuano a chiedere 20 milioni di euro, la società giallorossa ha proposto un nuovo prestito con obbligo di riscatto, ma i dirigenti romanisti chiedono ora al centrale di far valere la sua volontà di rimanere a Roma per spingere il Manchester ad abbassare le pretese economiche.

Fonte: gazzetta.it

VAI ALLA NEWS ORIGINALE