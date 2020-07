Conferenza stampa, FONSECA: “Domani giocheremo ancora con la difesa a 3. Fazio sarà titolare. Dzeko l’ho visto un po’ stanco“

Poco fa c’è stato il sorteggio, che idea si è fatto? Pensa di avere Smalling?

In questo momento sono tute squadre difficili, ma ora non dobbiamo pensarci, c’è prima il Siviglia. Se dovessimo vincere vediamo. Su Smalling stiamo lavorando per averlo in Europa, sono fiducioso

Domani ancora difesa a 3? Giocherà Fazio? Come sta Dzeko?

Giocheremo ancora con la difesa a 3, giocherà Fazio. Su Dzeko vediamo, non dimentichiamoci che ha giocato le ultime due e ha recuperato poco. Lui era un pò stanco

Potrebbe giocare Kolarov nella difesa a 3?

Domani giocherà Fazio, ma Kolarov ha già giocato in quella posizione, potrebbe farlo

Soddisfatto di Pellegrini?

Io non sono mai soddisfatto (ride, ndr). Ho grande fiducia in lui, è giovane e deve migliorare. Quest’anno ha avuto qualche problema fisico

Conta più preparazione tattica, atletica o mentale?

Tutti gli aspetti sono importanti. Se stai bene fisicamente il resto è collegato, sia a livello tattico che mentale. Tutto è importante

Sulle esclusioni tecniche?

Sono situazioni diverse, quella di Bruno Peres ad esempio è una scelta. Kluivert invece non mi era piaciuto in allenamento, ho parlato con il ragazzo e glie l’ho detto. Lui ha reagito bene e si è allenato bene in questi giorni.

Sulla permanenza di Smalling…

Ci stiamo lavorando, sono fiducioso

Chi giocherà in avanti? Chi può sostituire Mkhitaryan? Come sta Zaniolo?

Tutti possono giocare al posto di Miki. Vediamo domani. Zaniolo è stato tanto tempo infortunato, ora dobbiamo scegliere i tempi giusti per fargli accumulare minuti. ;a prima viene la squadra, è più importante di tutto. Se c’è possibilità Zaniolo giocherà, altrimenti no

Kolarov è in ritardo di condizione?

L’ultima l’ha giocata Spinazzola ed è stata una scelta. Se domani volessi giocare con Kolarov, so che lui è pronto perchè lavora sempre bene. Il ragazzo è pronto

Contro il Parma avete sfruttato molto le corsie esterne. E’ stata mancanza di precisione tecnica o occupazione poco funzionale dell’area?

Dobbiamo capire gli avversari e la partita. Il Parma difende bene vicino all’area di rigore. Dobbiamo migliorare l’occupazione degli spazi, perché possiamo fare meglio

Ci saranno pochi cambi anche a Brescia?

Abbiamo due squalificati, ma non cambieremo molto. Da valutare solo Dzeko, ma non voglio cambiare tanto

Veretout è ormai imprescindibile?

Nessuno lo è, Jordan è un grande momento, sta giocando molto bene.